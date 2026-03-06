iSport.ua
Пидручный финишировал в топ-16 индивидуальной гонки

Эрик Перро стал победителем в третий раз подряд.
Сегодня, 20:10       Автор: Андрей Безуглый
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В пятницу, 6 марта, в Контиолахти прошла мужская индивидуальная гонка в рамках этапа Кубка мира.

На старте Украину представляли Дмитрий Пидручный, Богдан Борковский, Виталий Мандзин, Артем Тищенко и Богдан Цимбал.

Из пяти спортсменов в зачетной зоне финишировал только Пидручный. Украинец допустил лишь один промах и отстал от лидера на почти четыре минуты.

Победителем гонки стал француз Эрик Перро, который выграл третий индивидуальный старт.

Кубок мира. Контиолахти. Индивидуальная гонка (мужчины)

  1. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0) 44:55.7
  2. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) +29.9
  3. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+0) +47.9

...

16. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+0+0) +3:45.3
60. Богдан Борковский (0+2+2+0) +7:05.1
63. Виталий Мандзин (2+0+2+1) +7:33.7
78. Артем Тищенко (1+2+0+0) +8:54.2
79. Богдан Цимбал (1+1+1+1) +9:13.7

