Пидручный финишировал в топ-16 индивидуальной гонки
Эрик Перро стал победителем в третий раз подряд.
В пятницу, 6 марта, в Контиолахти прошла мужская индивидуальная гонка в рамках этапа Кубка мира.
На старте Украину представляли Дмитрий Пидручный, Богдан Борковский, Виталий Мандзин, Артем Тищенко и Богдан Цимбал.
Из пяти спортсменов в зачетной зоне финишировал только Пидручный. Украинец допустил лишь один промах и отстал от лидера на почти четыре минуты.
Победителем гонки стал француз Эрик Перро, который выграл третий индивидуальный старт.
Кубок мира. Контиолахти. Индивидуальная гонка (мужчины)
- Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0) 44:55.7
- Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) +29.9
- Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+0) +47.9
...
16. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+0+0) +3:45.3
60. Богдан Борковский (0+2+2+0) +7:05.1
63. Виталий Мандзин (2+0+2+1) +7:33.7
78. Артем Тищенко (1+2+0+0) +8:54.2
79. Богдан Цимбал (1+1+1+1) +9:13.7
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!