Украина неудачно провела мужскую эстафету на Олимпиаде-2026, Франция взяла историческое золото

Украинские биатлонисты финишировали вне топ-10.
Сегодня, 17:18       Автор: Игорь Мищук
Украина стала 16-й в мужской эстафете / Getty Images
Украина стала 16-й в мужской эстафете / Getty Images

Во вторник, 17 февраля, в рамках биатлонных соревнований на Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине состоялась мужская эстафета.

Украину в этой гонке представляла команда в составе Дмитрия Пидручного, Богдана Борковского, Виталия Мандзина и Тараса Лесюка, которые финишировали только на 16-м месте.

Читай также: Мандзин и Пидручный квалифицировались в масс-старт на Олимпиаде-2026

Пидручный свой стартовый этап эстафетной гонки, использовав три дополнительных патрона, сумел завершить на шестой строчке. Борковскому уже на первой стрельбе потребовалось три дополнительных патрона и, несмотря на чистую работу на стойке, украинец потерял позиции, придя на передачу 14-м.

Мандзину удалось поднять сборную Украины и завершить свой отрезок гонки на шестом месте. Украинский биатлонист безошибочно отстрелялся на первом огневом рубеже и с одним дополнительным патроном прошел второй. Тем не менее провал украинской команды случился на этапе финишера Лесюка. Украинский биатлонист использовал два дополнительных патрона на первой стрельбе, а после второй отправился на два штрафных круга, финишировав в итоге 16-м.

Штрафной круг и девять дополнительных патронов не помешали сборной Франции выбороть первую в своей истории золотую медаль в мужской эстафете на Олимпиадах. Серебряными призерами стали норвежцы, а бронза досталась шведским биатлонистам.

Олимпийские игры-2026
Биатлон, мужская эстафета

  1. Франция (1+9) 1:19:55,2
  2. Норвегия (0+6) +9,8
  3. Швеция (0+6) +57,5
  4. Германия (0+12) +1:48,3
  5. США (0+8) +2:27,4
  6. Чехия (0+10) +2:31,3

...

16. Украина (2+12) +5:12,2

Программу биатлонных соревнований на Играх-2026 продолжит женская эстафета, которая состоится в среду, 18 февраля.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты биатлонных гонок на Олимпиаде-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Пидручный сборная Украины по биатлону мужская эстафета Виталий Мандзин Олимпиада-2026 Олимпийские игры-2026

