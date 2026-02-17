Лидер Арсенала подписал с командой новый контракт
Вингер Арсенала Букайо Сака продлил контракт с клубом, сообщает BBC.
По информации издания, англичанин подписал новое соглашение до 2031 года.
Также серьезно выросла и зарплата игрока, теперь Сака будет получать более 300 тысяч фунтов в неделю, став самым высокооплачиваемым игроком "канониров".
Отметим, что переговоры между сторонами были непростые и продлились около года. Лишь в январе им удалось достичь устного соглашения.
Арсенал пока официально не объявил о продлении контракта.
Букайо Сака - воспитанник Арсенала, дебютировав в 2018 в матче против Ворсклы, вингер провел за клуб 296 матчей. На его счету 77 голов и 78 ассистов.
