Лидер Арсенала подписал с командой новый контракт

Букайо Сака стал самым высокоопачиваемым игроком клуба.
Сегодня, 18:18       Автор: Андрей Безуглый
Букайо Сака / Getty Images
Букайо Сака / Getty Images

Вингер Арсенала Букайо Сака продлил контракт с клубом, сообщает BBC.

По информации издания, англичанин подписал новое соглашение до 2031 года. 

Также серьезно выросла и зарплата игрока, теперь Сака будет получать более 300 тысяч фунтов в неделю, став самым высокооплачиваемым игроком "канониров".

Отметим, что переговоры между сторонами были непростые и продлились около года. Лишь в январе им удалось достичь устного соглашения.

Арсенал пока официально не объявил о продлении контракта.

Букайо Сака - воспитанник Арсенала, дебютировав в 2018 в матче против Ворсклы, вингер провел за клуб 296 матчей. На его счету 77 голов и 78 ассистов.

Ранее также сообщалось, что Арсенал нацелился на форварда Интера.

