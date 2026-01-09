iSport.ua
Звезда Арсенала согласовал новый контракт

Букайо Сака останется в клубе.
Сегодня, 17:12       Автор: Андрей Безуглый
Букайо Сака / Getty Images
Букайо Сака / Getty Images

Вингер Арсенала Букайо Сака планирует остаться в клубе, сообщает The Athletic.

По информации издания, 24-летний англичанин согласовал новый контракт с "канонирами".

Текущий контракт Сака истекал летом 2027 года, потому была острая необходимость в новом соглашении. 

Очевидно, что игрок получил улучшенные условия, однако о финансовых деталях соглашения издание не сообщило.

Напомним, что Букайо Сака является воспитанником Арсенала. За первую команду вингер провел 290 матчей, записав на свой счет 77 голов и 77 ассистов.

Ранее также сообщалось, что Барселона зарегистрировала своего летнего новичка.

