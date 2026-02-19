Арсенал официально пролонгировал лидера команды

Вингер лондонского Арсенала Букайо Сака определился с будущим. Фланговый нападающий подписал новый контракт с "канонирами", сообщает официальный сайт клуба.

Переговоры по продлению сотрудничества стороны вели около года. Сака оставил подпись под соглашением до лета 2031-го. Скорее всего, он станет самым оплачиваемым футболистом Арсенала и будет зарабатывать свыше 300 тысяч фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне Сака провел 34 поединка во всех турнирах, в которых оформил 8 голов и 7 ассистов. В структуру "канониров" уроженец Лондона попал в 7 лет. На взрослом уровне вингер дебютировал в кампании 2018/19.

К слову, накануне Арсенал упустил победу над Вулверхэмптоном в чемпионате Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!