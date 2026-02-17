Жеребьевка Кубка Англии: Арсенал и Челси получили команды Футбольной лиги
Центральный матч стадии примет Ньюкасл.
Состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии. Топовым противостоянием 1/8 финала турнира станет поединок Ньюкасла и Манчестер Сити.
Повезло со жребием лондонским Арсеналу и Челси. "Канониры" встретятся с Мансфилдом из Лиги 1. Тем временем "синие" померяются силами с представителем Чемпионшипа – Рексемом.
Брентфорд украинца Егора Ярмолюка попал на лондонский Вест Хэм. В свою очередь Ливерпуль будет гостить у Вулверхэмптона. Базовая дата этой стадии – 7 марта.
Пары 5-го раунда Кубка Англии 2025/26:
- Фулхэм – Саутгемптон
- Порт Вейл/Бристоль Сити – Сандерленд
- Ньюкасл – Манчестер Сити
- Лидс – Норвич
- Мансфилд – Арсенал
- Вулверхэмптон – Ливерпуль
- Рексем – Челси
- Вест Хэм – Брентфорд
Напомним, накануне Арсенал уверенно обыграл Уиган в Кубке Англии.
