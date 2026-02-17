Жеребьевка Кубка Англии: Арсенал и Челси получили команды Футбольной лиги

Состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии. Топовым противостоянием 1/8 финала турнира станет поединок Ньюкасла и Манчестер Сити.

Повезло со жребием лондонским Арсеналу и Челси. "Канониры" встретятся с Мансфилдом из Лиги 1. Тем временем "синие" померяются силами с представителем Чемпионшипа – Рексемом.

Брентфорд украинца Егора Ярмолюка попал на лондонский Вест Хэм. В свою очередь Ливерпуль будет гостить у Вулверхэмптона. Базовая дата этой стадии – 7 марта.

Пары 5-го раунда Кубка Англии 2025/26:

Фулхэм – Саутгемптон

Порт Вейл/Бристоль Сити – Сандерленд

Ньюкасл – Манчестер Сити

Лидс – Норвич

Мансфилд – Арсенал

Вулверхэмптон – Ливерпуль

Рексем – Челси

Вест Хэм – Брентфорд

Напомним, накануне Арсенал уверенно обыграл Уиган в Кубке Англии.

