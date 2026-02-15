iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль очертил основания для увольнения Слота

У нидерландца есть неплохие шансы остаться.
Сегодня, 21:27       Автор: Антон Федорцив
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Руководство английского Ливерпуля определилось с будущим наставника команды. Арне Слот будет уволен в случае полного провала сезона, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Главный тренер потеряет должность, если мерсисайдцы не попадут в Лигу чемпионов. Также Слот может остаться без работы, если Ливерпуль не возьмет ни один трофей. Главный кандидат ему на замену – испанец Хаби Алонсо.

Пока "красные" идут шестыми в Премьер-лиге, отставая от четверки на 3 очка. Также Ливерпуль продолжит борьбу за Кубок Англии в 5-м раунде. Ранее подопечные Слота пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов.

К слову, лондонский Арсенал уверенно обыграл Уиган в Кубке Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль арне слот

Статьи по теме

Ливерпуль готов активировать отступные за игрока Атлетика Ливерпуль готов активировать отступные за игрока Атлетика
Топ-клуб АПЛ хочет подписать Кунде Топ-клуб АПЛ хочет подписать Кунде
Ливерпуль минимально одолел Сандерленд Ливерпуль минимально одолел Сандерленд
Салах начал переговоры с грандом Саудовской Аравии Салах начал переговоры с грандом Саудовской Аравии

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Понсилуома стали олимпийскими чемпионами в пасьюте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Наполи встретится с Ромой, кубковый поединок Арсенала, матч Атлетико
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Украина22:23
Палкин раскритиковал Инфантино за желание вернуть россиян
Биатлон21:50
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Понсилуома стали олимпийскими чемпионами в пасьюте
Европа21:27
Ливерпуль очертил основания для увольнения Слота
Формула 120:56
Расселл дерзко ответил на критику Ферстаппеном новых болидов
Европа20:21
Арсенал за полчаса разгромил Уиган в Кубке Англии
Футзал19:54
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал переиграл Тайр Эксперт, Сокол одолел Ураган, ничья Атлетика и Сухой Балки
Формула 119:40
Алонсо: Даже шеф-повар Астон Мартин смог бы управлять новыми болидами
Олимпийские игры19:25
Нидерландка Кок триумфовала в конькобежной 500-метровке
Европа19:10
Аутсайдер Ла Лиги неожидаанно разбил Атлетико
Украина18:48
Днепр обновил рекорд результативности сезона в Суперлиге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK