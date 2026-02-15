Ливерпуль очертил основания для увольнения Слота

Руководство английского Ливерпуля определилось с будущим наставника команды. Арне Слот будет уволен в случае полного провала сезона, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Главный тренер потеряет должность, если мерсисайдцы не попадут в Лигу чемпионов. Также Слот может остаться без работы, если Ливерпуль не возьмет ни один трофей. Главный кандидат ему на замену – испанец Хаби Алонсо.

Пока "красные" идут шестыми в Премьер-лиге, отставая от четверки на 3 очка. Также Ливерпуль продолжит борьбу за Кубок Англии в 5-м раунде. Ранее подопечные Слота пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов.

К слову, лондонский Арсенал уверенно обыграл Уиган в Кубке Англии.

