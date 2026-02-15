Нидерландка Кок триумфовала в конькобежной 500-метровке

Представительница Нидерландов Фемке Кок стала чемпионкой Олимпиады-2026. Она выиграла забег на 500 м в конькобежном спорте.

Нидерландская спортсменка преодолела дистанцию ​​за 36,49 секунды. Кок обновила олимпийский рекорд. Она опередила соотечественницу Ютту Лардем и японскую конькобежку Такаги Михо.

Для Кок "золото" 500-метровки стало второй наградой на Играх этого года. Ранее она завоевала серебряную медаль на дистанции 1000 м. В свою очередь чемпионкой тогда стала вторая сегодня Лардем.

Олимпийские игры. Милан, Италия

Конькобежный спорт, женщины, 500 м

1. Фемке Кок 36,49 секунды

2. Ютта Лардем +0,66

3. Токаги Михо +0,78

