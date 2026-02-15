iSport.ua
Аутсайдер Ла Лиги неожидаанно разбил Атлетико

Команда Симеоне поплатилась за ротацию.
Сегодня, 19:10       Автор: Андрей Безуглый
Райо Вальекано - Атлетико / Getty Images
Райо Вальекано - Атлетико / Getty Images

В воскресенье, 15 февраля, Райо Вальекано принимал дома Атлетико.

После победы в Кубке Испании над Барселоной Диего Симеоне решил провести ротацию. Как оказалось, идея была не самой лучшей.

Первый тайм остался полностью за хозяева, которые давили соперника, но никак не могли забить. Пока на 40-й минуте Перес не открыл счет, и срзу же Валентин отправил в ворота "матрацников" второй мяч.

Со стартом второго тайма Атлетико провел ряд замен и сумел перевернуть игру, однако не сумел отыграться. Несмотря на давление гостей, Раайо нашел еще один момент, доведя окончательный счет до уверенных 3:0.

Райо Вальекано - Атлетико 3:0
Голы: Перес, 40, Валентин, 45, Менди, 76

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Райо Вальекано

