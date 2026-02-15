iSport.ua
Украинские биатлонистки установили антидостижения Олимпийских игр

Такого не было в истории национальной команды.
Сегодня, 17:59       Автор: Антон Федорцив
Кристина Дмитренко и Юлия Джима / Getty Images
Кристина Дмитренко и Юлия Джима / Getty Images

Украинки Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Александр Меркушина провалили гонку преследования на Олимпиаде-2026. Тройка спортсменок финишировала в пятом десятке.

Как следствие, у сборной Украины не будет представительниц в масс-старте. Гонка на 12,5 км впервые в истории отечественного биатлона пройдет без украинок. На предыдущих Играх Джима заняла 7-е место в масс-старте.

Украинские биатлонистки сосредоточятся на подготовке к финальной гонке Олимпиады. 21 февраля в Антхольце состоится женская эстафета. Единственное олимпийское "золото" в биатлоне Украина завоевала именно в эстафете (Сочи-2014).

К слову, у мужчин дуэт украинцев квалифицировался в масс-старт по рейтингу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Джима сборная Украины по биатлону Александра Меркушина Кристина Дмитренко Олимпиада-2026

