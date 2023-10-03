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Баскетбол

Суперлига: календарь и расписание матчей

Следите за результатами чемпионата Украины по баскетболу сезона-2023/24.
Сегодня, 17:11

Сегодня, 3 октября, стартовал новый сезон украинской Суперлиги по баскетболу.

В турнире принимают участие 11 команд, 8 из которых проходят в четвертьфинал плей-офф.

Отметим, что все матчи проходят в киевском бабле на арене GymMaxx.

Расписание и результаты матчей Суперлиги

Киевский бабл

3 октября, вторник

  • БК Запорожье - Кривбасс
  • Будивельник - Днепр

4 октября, среда

  • БИПА - Кривбасс
  • БК Запорожье - Днепр

5 октября, четверг

  • Будивельник - Кривбасс
  • БИПА - Днепр

6 октября, пятница

  • Ровно - Старый Луцк
  • БК Галычына - Черкаськи Мавпы
  • Говерла - Киев-Баскет

7 октября, суббота

  • БК Галычына - Старый Луцк
  • Ровно - Киев-Баскет
  • Говерла - Черкаськи Мавпы

8 октября, воскресенье

  • БК Галычына - Киев-Баскет
  • Ровно - Черкаськи Мавпы
  • Говерла - Старый Луцк

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Cуперлига

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