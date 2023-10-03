Суперлига: календарь и расписание матчей

Следите за результатами чемпионата Украины по баскетболу сезона-2023/24.

Сегодня, 3 октября, стартовал новый сезон украинской Суперлиги по баскетболу.

В турнире принимают участие 11 команд, 8 из которых проходят в четвертьфинал плей-офф.

Отметим, что все матчи проходят в киевском бабле на арене GymMaxx.

Расписание и результаты матчей Суперлиги

Киевский бабл

3 октября, вторник

БК Запорожье - Кривбасс

Будивельник - Днепр

4 октября, среда

БИПА - Кривбасс

БК Запорожье - Днепр

5 октября, четверг

Будивельник - Кривбасс

БИПА - Днепр

6 октября, пятница

Ровно - Старый Луцк

БК Галычына - Черкаськи Мавпы

Говерла - Киев-Баскет

7 октября, суббота

БК Галычына - Старый Луцк

Ровно - Киев-Баскет

Говерла - Черкаськи Мавпы

8 октября, воскресенье

БК Галычына - Киев-Баскет

Ровно - Черкаськи Мавпы

Говерла - Старый Луцк

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