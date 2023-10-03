Суперлига: календарь и расписание матчей
Следите за результатами чемпионата Украины по баскетболу сезона-2023/24.
Сегодня, 3 октября, стартовал новый сезон украинской Суперлиги по баскетболу.
В турнире принимают участие 11 команд, 8 из которых проходят в четвертьфинал плей-офф.
Отметим, что все матчи проходят в киевском бабле на арене GymMaxx.
Расписание и результаты матчей Суперлиги
Киевский бабл
3 октября, вторник
- БК Запорожье - Кривбасс
- Будивельник - Днепр
4 октября, среда
- БИПА - Кривбасс
- БК Запорожье - Днепр
5 октября, четверг
- Будивельник - Кривбасс
- БИПА - Днепр
6 октября, пятница
- Ровно - Старый Луцк
- БК Галычына - Черкаськи Мавпы
- Говерла - Киев-Баскет
7 октября, суббота
- БК Галычына - Старый Луцк
- Ровно - Киев-Баскет
- Говерла - Черкаськи Мавпы
8 октября, воскресенье
- БК Галычына - Киев-Баскет
- Ровно - Черкаськи Мавпы
- Говерла - Старый Луцк
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