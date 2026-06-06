Дания — Украина: превью товарищеского матча сборных

Сборная Украины продолжает июньский сбор поединком против Дании. Обе команды не смогли пробиться на чемпионат мира, поэтому теперь используют эти матчи для проверки состава и подготовки к осенним официальным встречам.

Несмотря на статус товарищеского матча, на поле ожидается серьёзная борьба. Датчане привезли в расположение команды немало опытных исполнителей, а сборная Украины получила усиление после матча с Польшей. Поэтому болельщиков ждёт интересное противостояние двух амбициозных европейских сборных.

Дания — Украина

19:30, 7 июня, стадион "Оденсе"

Прямая онлайн-трансляция матча на MEGOGO Футбол

Почему вообще проводится этот матч?

Если сборную Украины болельщики всегда мечтают видеть среди участников чемпионата мира, то национальную команду Дании уже давно принято считать одним из представителей европейской элиты. Однако на этот раз датчане, как и украинцы, не смогли преодолеть сито плей-офф.

В своей отборочной группе Дания финишировала второй, а в дополнительном раунде сначала без особых проблем обыграла Северную Македонию. Однако в решающем выездном матче датчане сыграли вничью с Чехией, после чего уступили в серии пенальти. Решающим фактором стала ужасная реализация одиннадцатиметровых: скандинавы не забили три из четырёх своих ударов.

Источник: УАФ

Поэтому теперь для Дании, как и для Украины, июньские товарищеские матчи являются не подготовкой к чемпионату мира, а возможностью заложить фундамент под будущие официальные поединки, которые начнутся уже осенью.

Кто будет играть?

Что касается состава, то в национальной команде Дании постепенно приближается смена поколений. Несмотря на это, за сборную по-прежнему выступают такие ветераны, как Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хёйбьерг и защитник Барселоны Андреас Кристенсен. Все трое остаются важными фигурами команды и готовы помогать сборной.

Впрочем, главный тренер датчан не сможет рассчитывать на двух исполнителей — Густава Исаксена из Лацио и полузащитника Спортинга Мортена Юльманна. Зато свой первый вызов в национальную команду получил молодой Адам Дагним, который имеет палестинские корни и теоретически мог выступать за сборную Палестины.

Весной тренерский штаб Дании не мог рассчитывать на Андреаса Кристенсена, вратаря Челси Филипа Йоргенсена и латераля Манчестер Юнайтед Патрика Доргу, однако сейчас все они находятся в составе.

Источник: УАФ

В сборной Украины по сравнению с матчем недельной давности против Польши также произошли кадровые изменения. После финала Лиги чемпионов к расположению команды присоединился Илья Забарный, который теперь может выйти на поле. Кроме того, в составе есть Руслан Малиновский, пропускавший матч с поляками из-за проблем с документами.

Чего ожидать?

Тренерский штаб Андреа Мальдеры с большой вероятностью не станет повторять состав, который начинал игру против Польши, а попробует что-то новое.

Ожидается дебют кого-то из вратарей, а возможно и обоих: Нещерет и Ермаков могут рассчитывать на выход на поле. Возможно, снова по тайму на позиции правого защитника сыграют Бондарь и Романчук. Должны выйти Малиновский, Забарный и Довбик, которые не играли в матче против Польши.

Источник: УАФ

Полный матч против поляков провёл Очеретько, поэтому он также может уступить своё место Бражко или Игнатенко. Чего не хотелось бы видеть, так это Судакова на левом фланге атаки...

Наш прогноз на состав: Нещерет — Бондарь, Забарный, Михавко, Миколенко — Малиновский, Бражко, Судаков — Ярмоленко, Довбик, Цыганков.

Прогноз на матч

Трудно сказать, что Украина выглядела сверхмощно в матче против Польши: моментов было меньше, владения мячом тоже, однако реализация голевых возможностей сыграла свою роль.

В поединке против Дании спрогнозировать результат почти невозможно, может произойти абсолютно всё что угодно. Оба тренера могут захотеть попробовать что-то новое, а это может как сработать, так и нет.

Тем не менее Дания выглядит фаворитом встречи при поддержке родных болельщиков.

На сайте betking можно поставить на победу Дании в этом матче с коэффициентом 1,76, тогда как потенциальный успех Украины оценивается коэффициентом 4,75. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,50.

Прогноз ISPORT: обе команды забьют.

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