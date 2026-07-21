Будзинская выиграла медаль Континентального тура

В Банской Бистрице, Словакия, состоялся "серебряный" этап Континентального тура.

Украина на соревнованиях представляла прыгунья в длину Ирина Будзинская.

Несмотря на травму, украинка решила принять участие в соревновании и даже сумела выиграть медаль.

Для того, чтобы продемонстрировать лучший результат Будзинской понадобились пять попыток. В итоге с прыжком на 6.69 м украинка выиграла серебряную медаль.

Континентальный тур в Банской Бистрице

Марте Коала (Буркина-Фасо) — 6,71 м Ирина Будзинская (Украина) — 6,69 м Милица Гардашевич (Сербия) — 6,55 м

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