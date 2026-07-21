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Футбол

Динамо подписало защитника сборной Украины

Алексей Сыч перешел в столичный клуб.
Сегодня, 19:55       Автор: Андрей Безуглый
Алексей Сыч / fcdynamo.kiev.ua
Алексей Сыч / fcdynamo.kiev.ua

Динамо объявило о подписании Алексея Сыча.

25-летний защитник перешел в столичный клуб из Карпат за 1 млн евро.

Сам же Сыч подписал с клубом трехлетний контракт.

Напомним, что Сыч является воспитанником Карпат, но также успел поиграть за Рух и Кортрейк. Также имеет два матча за сборную Украины.

Ранее также сообщалось, что Шахтер намерен подписать двух легионеров.

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