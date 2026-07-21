Клуб украинцев подписал игрока, сменившего пять команд за полтора года

Бенфика объявила о подписании Джона Дюрана.

Колумбиский нападающий подписал годичную аренду с португальским клубом.

Напомним, что сейчас Дюран принадлежит Ан-Насру, который выкупил его у Астон Виллы.

Однако в Саудовской Аравии у форварда не пошло, и он отправился в аренду сначала в Фенербахче, а потом в зенит. Таким образом Бенфика стала пятым клубом Дюрана за 17 месяцев.

Ранее также сообщалось, что Динамо подписало игрока сборной Украины.

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