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Клуб украинцев подписал игрока, сменившего пять команд за полтора года

Джон Дюран присоединился к Бенфике.
Сегодня, 22:45       Автор: Андрей Безуглый
Джон Дюран / slbenfica.pt
Джон Дюран / slbenfica.pt

Бенфика объявила о подписании Джона Дюрана.

Колумбиский нападающий подписал годичную аренду с португальским клубом.

Напомним, что сейчас Дюран принадлежит Ан-Насру, который выкупил его у Астон Виллы.

Однако в Саудовской Аравии у форварда не пошло, и он отправился в аренду сначала в Фенербахче, а потом в зенит. Таким образом Бенфика стала пятым клубом Дюрана за 17 месяцев.

Ранее также сообщалось, что Динамо подписало игрока сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джон Дюран

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