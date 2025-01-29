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Ан-Наср ведет переговоры сразу с двумя форвардами

Клуб намерен подписать или Виктора Бонифасе, или Джона Дюрана.
Сегодня, 10:30
Виктор Бонифасе / Getty Images
Виктор Бонифасе / Getty Images

Ан-Наср намерен купить нового форварда в январе, пишет Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб договорился с Байером о переходе Виктора Бонифасе за 60 млн евро.

Нигерийский нападающий согласовал с новым клубом контракт и даже успел пройти медосмотр, но трансфер все еще не завершен.

Как пишет журналист, на текущий момент между клубами все улажено, однако официальные бумаги пока еще не подписаны. Вероятно дело в том, что параллельно Ан-Наср ведет переговоры с Астон Виллой.

Саудовцы также предложили 70 млн евро за Джона Дюрана. Однако при этом клуб нацелен на подписание лишь одного из двоих нападающих.

Ранее также сообщалось, что Рома заинтересовалась хавбеком Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ан-наср Виктор Бонифейс Джон Дюран

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