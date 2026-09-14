Бывший полузащитник Интера сменил клуб на Ближнем Востоке
Бывший полузащитник миланского Интера и сборной Хорватии Марцело Брозович стал игроком Аль-Садда.
О подписании 33-летнего футболиста сообщает официальный сайт катарского клуба.
Читай также: Арсенал за рекордную сумму продал вингера в Саудовскую Аравию
Контракт хорватского хавбека с Аль-Саддом будет рассчитан на один год - до июня 2027 года, а также предусматривает возможность продления еще на один сезон.
В составе катарской команды новичок будет выступать под 77-м номером.
رسمياً ✍🏼 || بروزو ســداوي 💣— 🏆 #83 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) September 13, 2026
حتى 2027 . #السد | #بروزو_سداوي pic.twitter.com/yIezjrXTEH
Брозович присоединился к Аль-Садду в статусе свободного агента после завершения срока действия контракта с Ан-Насром, за который он выступал с 2023 года.
За это время в составе саудовской команды хорват провел 124 матча, отличившись восемью голами и 23 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Аль-Садд также подписал ключевого защитника Лацио.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!