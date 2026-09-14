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Футбол

Бывший полузащитник Интера сменил клуб на Ближнем Востоке

Марцело Брозович перебрался из Саудовской Аравии в Катар.
Сегодня, 13:44       Автор: Игорь Мищук
Марцело Брозович / Al Sadd SC
Марцело Брозович / Al Sadd SC

Бывший полузащитник миланского Интера и сборной Хорватии Марцело Брозович стал игроком Аль-Садда.

О подписании 33-летнего футболиста сообщает официальный сайт катарского клуба.

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Контракт хорватского хавбека с Аль-Саддом будет рассчитан на один год - до июня 2027 года, а также предусматривает возможность продления еще на один сезон.

В составе катарской команды новичок будет выступать под 77-м номером.

Брозович присоединился к Аль-Садду в статусе свободного агента после завершения срока действия контракта с Ан-Насром, за который он выступал с 2023 года.

За это время в составе саудовской команды хорват провел 124 матча, отличившись восемью голами и 23 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Аль-Садд также подписал ключевого защитника Лацио.

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