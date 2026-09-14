Кабайел назвал трех бывших чемпионов, с которыми хотел бы встретиться в ринге

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел рассказал о своих планах на будущее.

Немецкий боксер отметил, что хотел бы встретиться в ринге с бывшими чемпионами Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

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"Я подерусь с кем угодно. Я не боюсь этих парней. Я могу подраться с Тайсоном, я могу подраться с Эй Джеем. Я также могу подраться с Деонтеем Уайлдером. Проблема в том, что мне придется подождать.

Приближается бой Джошуа с Фьюри. Почему бы после их поединка не встретиться с победителем? Кабайел против одного из этих парней. Но прежде всего мне необходимо провести защиту титула, а затем мы им всем покажем", - сказал Кабайел в комментарии Playbook Boxing.

Ранее сообщалось, что Кабайелу подобрали соперника для дебютной защиты титула.

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