Яремчук попал в заявку Олимпиакоса на Лигу Европы
В списке УЕФА он заменил нападающего сборной Марокко Аюба Эль-Кааби.
Олимпиакос внес изменения в еврокубковую заявку после серьезной травмы Эль-Кааби. Клуб предоставил УЕФА необходимые медицинские документы, после чего место марокканца в списке занял Яремчук.
Изначально Яремчук не попал в заявку Олимпиакоса на старт квалификации Лиги чемпионов, а затем оказался вне списка команды и на основной этап Лиги Европы.
При этом в сентябре украинец начал получать игровое время.
Также Олимпиакос недавно сменил главного тренера. Команду возглавил испанец Иманол Альгуасиль, сменивший своего соотечественника Хосе Луиса Мендилибара.
16 сентября греческий клуб встретится с польской Ягеллонией.
К слову, в боливийском футболе разгорается скандал после матча 19-го тура чемпионата между Олвейс Реди и Гуабирой.
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