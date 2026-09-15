Яремчук попал в заявку Олимпиакоса на Лигу Европы

Украинский форвард Роман Яремчук включен в заявку Олимпиакоса на основной этап Лиги Европы.

В списке УЕФА он заменил нападающего сборной Марокко Аюба Эль-Кааби.

Олимпиакос внес изменения в еврокубковую заявку после серьезной травмы Эль-Кааби. Клуб предоставил УЕФА необходимые медицинские документы, после чего место марокканца в списке занял Яремчук.

Изначально Яремчук не попал в заявку Олимпиакоса на старт квалификации Лиги чемпионов, а затем оказался вне списка команды и на основной этап Лиги Европы.

При этом в сентябре украинец начал получать игровое время.

Также Олимпиакос недавно сменил главного тренера. Команду возглавил испанец Иманол Альгуасиль, сменивший своего соотечественника Хосе Луиса Мендилибара.

16 сентября греческий клуб встретится с польской Ягеллонией.

К слову, в боливийском футболе разгорается скандал после матча 19-го тура чемпионата между Олвейс Реди и Гуабирой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!