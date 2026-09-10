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Футбол

Яремчук получит нового тренера в Олимпиакосе

Греческий клуб прекратил сотрудничество с Хосе Луисом Мендилибаром.
Сегодня, 09:45       Автор: Игорь Мищук
Хосе Луис Мендилибар / Getty Images
Хосе Луис Мендилибар / Getty Images

Главный тренер Олимпиакоса Хосе Луис Мендилибар покинул занимаемую должность.

Об этом сообщает официальный сайт греческого клуба.

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Причины прекращения сотрудничества с 65-летним испанским специалистом, контракт которого был рассчитан до лета 2027 года, не уточняются.

"Он навсегда останется частью истории нашего клуба. Он будет занимать особое место в пантеоне легенд Олимпиакоса и в сердцах всей нашей красно-белой семьи. Однако в футболе, как и в жизни, разделы в конце концов заканчиваются. Однако вечно живет то, чего ты добился.

Благодарность, уважение и любовь семьи Олимпиакоса останутся с Вами навсегда, как и объединившие нас глубокие эмоции, и никогда не исчезнут. Благодарность за все", - говорится в заявлении клуба.

Мендилибар возглавил Олимпиакос в феврале 2024 года. Во главе команды испанский специалист завоевал чемпионство, Кубок и Суперкубок Греции, а также в сезоне-2023/24 выиграл первый в истории клуба и страны еврокубок - Лигу конференций.

Напомним, что за греческую команду выступает украинский нападающий Роман Яремчук.

Ранее сообщалось, что Яремчук получил возможность вернуться в состав Олимпиакоса.

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