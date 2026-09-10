Арсенал все же вырвал три очка у Наполи

В среду, 9 сентября, Арсенал отправился в гости к Наполи в рамках первого тура Лиги чемпионов.

Команда Аллегри сразу показала, как она планирует провести матч - в глубокой обороне. Однако свои моменты для атак хозяева все же находили, но Арсенал действовал острее.

Во втором тайме Наполи практически отказался от риска и практически не атаковал, ведя матч к нулевой ничьей. Однако их планы были нарушены.

На 75-й минуте Цолис нашел отличной передачей Эдегора, который сумел таки отправить мяч в сетку ворот.

Наполи - Арсенал 0:1

Гол: Эдегор, 75

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