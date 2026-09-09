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Футбол

Барселона легко разгромила Фейеноорд на старте Лиги чемпионов

Каталонцы уверенно стартовали в новом евросезоне.
Сегодня, 21:45       Автор: Андрей Безуглый
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

В среду, 9 августа, Барселона принимала дома Фейеноорд в рамках 1-го тура Лиги чемпионов.

Каталонцы сразу же открыли счет, Ямаль рекордным ассистом вывел Рафинью на ударную позиции, с которой бразилец открыл счет. А еще через 15 минут Адейеми идеальным выстрелом поразил девятку ворот соперника.

Гости пытались отвечать своими атаками, но Барселона практически не пускала их к своим воротам.

Со стартом второго тайма ситуация на поле почти не изменилась. Каталонцы снова нашли быстрый гол, но Фейеноорд тут же ответил своим, который впоследствии отменили.

Барселона уже никуда не торопилась, потому тем игры стал ниже. Лишь в концовке матча команды снова оживились и забили еще три гола. Точку в матче поставил Габриэль Жезус.

Барселона - Фейеноорд 5:1
Голы: Рафинья, 3, 57, Адейеми, 22, Ямаль, 77, Жезус,85 - Стейн, 82

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