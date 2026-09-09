Ахметов о реформе УПЛ: Все клубы должны быть в равных условиях

Президент Шахтера Ринат Ахметов прокомментировал слова директора клуба Дарио Срны о необходимости реформ в украинском футболе.

"Здесь я согласен с Дарио. Он не говорит о том, что нужно сокращать количество клубов в УПЛ, он говорит о том, что нужно реформировать".

Причиной реформы Ахметов назвал то, что украинский чемпионат ранее занимал место в ТОП-10 европейских первенств, а сейчас занимает 24 место в таблице коэффициентов УЕФА.

"Украинский футбол нужно возвращать именно в топ-10. Что значит реформировать? Все клубы должны быть в равных условиях и все должны соответствовать лучшим минимальным стандартам. То есть должны пройти лицензирование, и в итоге в этой ситуации должен быть минимальный бюджет, конкуренция", – приводит слова президента официальный сайт Шахтера.

Ахметов считает, что нужно сделать клубы более конкурентоспособными.

"Конкуренция порождает качество – возможно, таких клубов будет не 16, а 18, возможно, не 18, а 20 – это прекрасно, и это значит, что украинский футбол двигается в правильном направлении. Но если кто-то закрывает на это глаза – это нехорошо. Возможно, нужно не 16 клубов, а меньше. На этот вопрос должен отвечать не Дарио и не футбольный клуб Шахтер, а другие органы".

Напомним, президент УЕФА Алексадер Чеферин вручил Ахметову памятную награду УЕФА по случаю 30-летия его президентства в Шахтере и 90-летия донецкого клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!