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Автоспорт

Украинец занял призовые места на Гран-при Венгрии по супермото

Евсевий Ковалев финишировал вторым в двух заездах класса S2 и сохраняет шансы на итоговую победу в чемпионате.
Сегодня, 14:44       Автор: Сергей Носенко
Евсевий Ковалев / facebook
Евсевий Ковалев / facebook

В венгерском городе Вишонта прошел пятый этап мирового первенства по супермото. Украинский гонщик Евсевий Ковалев, соревнующийся в категории S2, по результатам квалификации начал заезды с третьей позиции.

В ходе первой гонки украинец на старте опередил своего конкурента Леонардо Лападулу и поднялся на вторую строчку. Во втором заезде для выхода на второе место ему понадобилось пять кругов из четырнадцати. Первым в обеих гонках финишировал швейцарский спортсмен Натан Терранео.

После пяти этапов турнира, результаты которого также учитываются в зачете чемпионата Европы, Ковалев занимает второе место в общей классификации с активом в 215 очков. Отставание от лидера таблицы составляет четыре балла. Решающий этап чемпионата пройдет 11 октября в Бельгии. В старшем классе S1GP первое место занял немец Марк Шмидт, опережающий испанца Юлена Авилу на 29 очков перед финальной гонкой сезона.

Напомним, Ред Булл превратил чемпионский болид в поезд в рамках новой промо-акции.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотогонки

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