Тибо Куртуа пропустит матчи сборной Бельгии в предстоящем сезоне Лиги наций

Голкипер объяснил свое решение высокими физическими нагрузками, однако допустил возвращение в команду к отборочному циклу Евро-2028.

Вратарь национальной сборной Бельгии Тибо Куртуа не примет участия в поединках ближайшего розыгрыша Лиги наций. Тридцатичетырехлетний футболист взял временную паузу в международных выступлениях.

Еще после завершения чемпионата мира обсуждалась вероятность полного ухода голкипера из сборной. Тем не менее, в своем недавнем заявлении спортсмен отметил, что готов рассмотреть возможность возвращения в расположение команды к началу квалификационного этапа чемпионата Европы 2028 года.

"Я не знаю, смогу ли физически поддерживать тот же уровень еще четыре года", — объяснил свое решение вратарь.

В сезоне 2026/27 сборная Бельгии будет выступать в элитном дивизионе А. По итогам жеребьевки соперниками команды по группе стали национальные сборные Франции, Италии и Турции.

Напомним, основной полузащитник Наполи успешно перенес операцию на сердце.

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