"Я не выдержу ещё 4 года": Куртуа - о завершении карьеры

Почему он может покинуть сборную Бельгии.

Вратарь сборной Бельгии и мадридского Реала Тибо Куртуа допустил, что после чемпионата мира‑2026 завершит карьеру в национальной команде.

Голкипер подчеркнул, что в национальной команде сейчас отличная атмосфера, а сам он получает удовольствие от выступлений. Однако, по словам Куртуа, его возможный уход связан исключительно с физическими нагрузками.

Я просто сказал, что, скорее всего, закончу, чем продолжу выступать, и исключительно по физическим причинам. Моменты, пережитые нами на этом турнире, уникальны... Но я не думаю, что смогу продолжать в том же темпе ещё четыре года.

Напомним, на текущем чемпионате мира Куртуа стал рекордсменом среди бельгийских футболистов по количеству проведённых матчей на мировых первенствах, доведя этот показатель до 20.

К слову, фанаты Марокко устроили ночную шумовую атаку у отеля сборной Франции.

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