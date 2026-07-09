"Я не выдержу ещё 4 года": Куртуа - о завершении карьеры
Почему он может покинуть сборную Бельгии.
Вратарь сборной Бельгии и мадридского Реала Тибо Куртуа допустил, что после чемпионата мира‑2026 завершит карьеру в национальной команде.
Голкипер подчеркнул, что в национальной команде сейчас отличная атмосфера, а сам он получает удовольствие от выступлений. Однако, по словам Куртуа, его возможный уход связан исключительно с физическими нагрузками.
Я просто сказал, что, скорее всего, закончу, чем продолжу выступать, и исключительно по физическим причинам. Моменты, пережитые нами на этом турнире, уникальны... Но я не думаю, что смогу продолжать в том же темпе ещё четыре года.
Напомним, на текущем чемпионате мира Куртуа стал рекордсменом среди бельгийских футболистов по количеству проведённых матчей на мировых первенствах, доведя этот показатель до 20.
К слову, фанаты Марокко устроили ночную шумовую атаку у отеля сборной Франции.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!