iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Клопп близок к назначению в сборную Германии

Кравиц и Лейндерс войдут в штаб Юргена.
Сегодня, 17:13       Автор: Валентина Чорноштан
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Немецкий футбольный союз активизировал переговоры с Юргеном Клоппом.

Как стало известно BILD, ключевые лица DFB - президент Бернд Нойендорф и его заместитель Ганс-Йоахим Вацке - в ближайшие дни направятся в Нью-Йорк, чтобы согласовать финальные пункты назначения экс‑тренера Ливерпуля на пост главного тренера национальной команды.

Отмечается, что соглашение рассчитано на четыре года, а именно до конца июля 2030 года. Зарплата Клоппа составит не менее 7 миллионов евро за сезон.

Отдельно подчёркивается, что DFB удалось избежать компенсационных выплат структурам Ред Булл, где Юрген сейчас числится главой футбольного департамента, но он останется в роли амбассадора бренда.

Ранее игрок сборной Бельгии допустил, что после чемпионата мира завершит карьеру в национальной команде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрген Клопп сборная Германии по футболу

Статьи по теме

Юрген Клопп готовится возглавить сборную Германии Юрген Клопп готовится возглавить сборную Германии
DFB официально уволил Юлиана Нагельсманна после вылета с ЧМ DFB официально уволил Юлиана Нагельсманна после вылета с ЧМ
Юрген Клопп выразил готовность возглавить сборную Юрген Клопп выразил готовность возглавить сборную
Барселона вынуждена взять кредит ради трансферов Барселона вынуждена взять кредит ради трансферов

Видео

Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира
Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Динамо стартует в квалификации Лиги Европы, четвертьфинал ЧМ-2026 Франция - Марокко
просмотров
Костюк пробилась в полуфинал Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют первый матч с Университатей в квалификации Лиги Европы
просмотров
Календарь Шахтера: "горняки" проведут спарринги с хорватскими командами
просмотров

Последние новости

Европа18:05
Барселона вынуждена взять кредит ради трансферов
Европа18:05
Ньюкасл согласовал трансфер швейцарского вундеркинда
Бокс17:35
Хирн рассказал о планах Zuffa на "прощальный бой" Усика
Теннис17:30
15-летняя украинка пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона
Европа17:13
Клопп близок к назначению в сборную Германии
Европа16:50
Барселона и Боруссия спорят о цене Адейеми
ЧМ-202616:25
"Я не выдержу ещё 4 года": Куртуа - о завершении карьеры
ЧМ-202615:57
Фанаты Марокко устроили ночную шумовую атаку у отеля сборной Франции
НБА15:40
Куда уйдёт Леброн? Названы три наиболее вероятных варианта
НБА15:19
Обнародован план Бостона после потенциального обмена их звезды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK