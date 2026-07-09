Клопп близок к назначению в сборную Германии

Кравиц и Лейндерс войдут в штаб Юргена.

Немецкий футбольный союз активизировал переговоры с Юргеном Клоппом.

Как стало известно BILD, ключевые лица DFB - президент Бернд Нойендорф и его заместитель Ганс-Йоахим Вацке - в ближайшие дни направятся в Нью-Йорк, чтобы согласовать финальные пункты назначения экс‑тренера Ливерпуля на пост главного тренера национальной команды.

Отмечается, что соглашение рассчитано на четыре года, а именно до конца июля 2030 года. Зарплата Клоппа составит не менее 7 миллионов евро за сезон.

Отдельно подчёркивается, что DFB удалось избежать компенсационных выплат структурам Ред Булл, где Юрген сейчас числится главой футбольного департамента, но он останется в роли амбассадора бренда.

Ранее игрок сборной Бельгии допустил, что после чемпионата мира завершит карьеру в национальной команде.

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