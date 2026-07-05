Юрген Клопп готовится возглавить сборную Германии

Немецкий футбольный союз окончательно определился, кто заменит Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера сборной Гермаии после вылета с чемпионата мира-2026.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Бундестим возглавит Юрген Клопп, который ныне является руководителем футбольного направления в системе Ред Булл.

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Утверждается, что 59-летний тренер уже дал согласие на работу с национальной командой и сейчас стороны обсуждают условия его долгосрочного контракта. Также ведутся переговоры о прекращении сотрудничества специалиста с Ред Булл.

По информации инсайдера, в качестве преемника Клоппа Ред Булл рассматривал Оливера Гласнера, но тот уже согласился продолжить тренерскую карьеру во главе Ноттингем Форест.

Последним местом работы Клоппа в качестве тренера был Ливерпуль, который он покинул летом 2024 года. Ранее он также работал с Майнцем и Боруссией Дортмунд.

Напомним, что на ЧМ-2026 сборная Германии завершила выступления на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю (1:1, пен. 3:4).

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