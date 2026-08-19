Тренер Кроуфорда разбил надежды фанатов на камбэк его клиента

Рассказал, почему Кроуфорд больше никогда не выйдет на ринг.ю

Тренер Теренса Кроуфорда Брайан Макинтайр опроверг слухи о возможном возвращении бывшего чемпиона мира на ринг.

По его словам, американец окончательно завершил карьеру после победы над Саулем Альваресом в декабре, пишет Boxing News Online.

Чёрт возьми, нет, он не возвращается. Он закончил. Ему не нужно возвращаться.

Напомним, что Кроуфорд ушёл из бокса с идеальным рекордом 42‑0 и титулами чемпиона мира в пяти весовых категориях.

Ранее Фьюри заверил, что уже вскоре будет объявлен его следующий поединок.

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