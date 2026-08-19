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Футбол

Рома подписала талантливого португальца

Римский клуб выкупил половину прав на Родриго Мору.
Сегодня, 13:50       Автор: Андрей Безуглый
Родриго Мора / asroma.com
Родриго Мора / asroma.com

Рома объявила о подписании Родриго Моры.

19-летний португалец обошелся римскому клубу в 25 млн евро + еще два млн предусмотрены в качестве бонусов.

При этом Порту сохранил у себя половину прав на полузащитника. Рома может выкупить их за дополнительные 25 млн евро.

В прошлом сезоне Мора провел 44 матча, отметившись лишь семью результативными действиями.

Ранее также сообщалось, что Ювентус подписал нового голкипера.

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