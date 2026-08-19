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Футбол

Монако разорвал контракт с чемпионом мира‑2018

Погба покидает французскую команду.
Сегодня, 14:18       Автор: Валентина Чорноштан
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Монако и Поль Погба договорились о досрочном расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

Добавим, что сначала соглашение с 33-летним полузащитником действовало до июня 2027 года, но стороны решили завершить сотрудничество ещё до начала нового сезона.

Напомним, что француз присоединился к клубу летом 2025 года на правах свободного агента. Однако полноценного возвращения на высокий уровень не получилось.

Главной проблемой стали травмы. Летом полузащитник сыграл лишь один предсезонный матч, после чего получил повреждение колена и снова выбыл из строя.

Тем временем Манчестер Юнайтед возобновил переговоры по дорогостоящему хавбеку.

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