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"Я дрался с более сильными": Фьюри оценил Джошуа перед их поединком

Британский боксер не видит особой проблемы в будущем сопернике.
Сегодня, 20:34       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от будущего боя против Энтони Джошуа.

Британский боксер выразил уверенность, что сопернику нечем его удивить.

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"Я все еще лучший супертяжеловес в мире. Я в отличной форме. Со мной вообще все в порядке. Если бы я считал, что уже не тот, что раньше, зачем мне вообще выходить на ринг и боксировать? Чтобы меня били всякие мешки, которые никогда бы не победили меня на моем пике? Если бы я так думал, зачем бы я этим занимался?

Я обязательно разнесу Энтони Джошуа и других супертяжеловесов, даже в свои 38 лет и несмотря на то, что мой пик якобы позади. Я бегаю так же быстро, провожу столько же раундов и спаррингую мощнее, чем когда-либо раньше.

Я дрался с самыми мощными нокаутерами в истории бокса - трижды с Деонтеем Уайлдером, дрался с Владимиром Кличко. Джошуа - панчер совсем другого типа, он берет объемом. Так что в нем нет ничего, что могло бы меня испугать. Почему я должен из-за него волноваться? Я дрался с более сильными бойцами, чем он, и я его уничтожу. Его лучшие дни так же прошли, как и мои, но я готов устроить настоящую зарубу, а он, я считаю, нет", - приводит слова Фьюри The Ring.

Поединок Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, а на его кону будет стоять титул WBA Super.

Ранее Джошуа спрогнозировал, за сколько раундов одолеет Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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