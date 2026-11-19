Кадиллак официально объявил о продлении контракта с Валттера Боттасом.

Напомним, что ранее в паддоке активно ходили слухи о замене финского пилота.

Однако теперь команда их официально развенчала. 37-летний пилот подписал с Кадиллак однолетний контракт, а значит проведет минимум еще один сезон в Формуле-1.

Я рад продолжить это путешествие вместе с Кадиллак в 2027-м. Мы знали, что создать с нуля команду Формулы-1 будет непросто, однако именно поэтому все это ощущается по-особенному. Мы заложили основы, мы учимся и прогрессируем – и впереди нас ждут еще большие достижения. Я ужасно хочу добиться большего и верю в то, что мы вместе строим. История только началась

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