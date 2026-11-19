"Офсайд Венгера", вероятней всего, не будет утвержден Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), пишет The Times.

Напомним, что Арсен Венгер предложил новый вариант офсайда, при котором положение вне игры будет засчитываться, только если голова, корпус и ноги нападающего полностью находятся за линией последнего защитника.

Уже некоторое время новое правило в тестовом режиме работало в чемпионате Канады, где его испытания вызвали противоречивые результаты.

Издание утверждает, что сам Венгер остался недоволен тем, как оно сработало. В итоге команды стали обороняться глубже, а количество забитых голов не увеличилось.

С учетом полученных данных, вероятность того, что IFAB утвердит "офсайд Венгера" в качестве нового правила - минимальна.

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