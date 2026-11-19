Гран-при Лас-Вегаса: расписание и результаты
В 2026 году состоится 77-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.
Сезон-2026 пройдет с 6–8 марта (Гран-при Австралии в Мельбурне) по 4–6 декабря (Гран-при Абу-Даби на трассе Яс-Марина). Команды традиционно борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.
На данный момент обладателем КК является Макларен (всего 9 побед), а действующим чемпионом мира - Ландо Норрис (1 титул).
Трасса и статистика
Гонка на этом треке пройдет в четвертый раз в истории. Победителем первого Гран-при стал Макс Ферстаппен. Ранее в 1981 и 1982 годах в календаре Формулы 1 был Гран-при Сизарс-пэласа, который также проходил в Лас-Вегасе. Но та трасса имела другую конфигурацию.
Заезд должен был состояться и в 1983 году, но организаторы и Ф1 не смогли договориться об условиях его проведения. В итоге гонка выпала из календаря, куда не возвращалась до 2023 года.
За гонку пилоты пройдут дистанцию в 50 кругов (305 800 м). Длина одного круга составляет 6 201 м.
Расписание и результаты заездов Гран-при Лас-Вегаса-2026
Пятница, 20 ноября
- 02:30 Первая практика
- 06:00 Вторая практика
Суббота, 21 ноября
- 02:30 Третья практика
- 06:00 Квалификация
Воскресенье, 22 ноября
- 06:00 Гран-при Лас-Вегаса
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