Гран-при Лас-Вегаса: расписание и результаты

В Неваде пройдет двадцать второй этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 6 побед), который по итогам Гран-при Японии досрочно завоевал свой шестой кубок. А действующий чемпион мира Макс Ферстаппен (3 титула) по итогам гонки в Катаре выиграл свой третий титул.

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Трасса и статистика

Так как гонка на этом треке пройдет впервые, то и истории у нее как таковой нет. В 1981 и 1982 годах в календаре Формулы 1 был Гран-при Сизарс-пэласа, который также проходил в Лас-Вегасе. Но та трасса имела другую конфигурацию.

Заезд должен был состояться и в 1983 году, но организаторы и Ф1 не смогли договориться об условиях его проведения. В итоге гонка выпала из календаря, куда не возвращалась до 2023 года.

За гонку пилоты пройдут дистанцию в 50 кругов (305 800 м). Длина одного круга составляет 6 201 м.

Расписание и результаты заездов Гран-при Лас-Вегаса-2023

Пятница, 17 ноября

06:30 - первая тренировка

10:00 - вторая тренировка

Суббота, 18 ноября

06:30 - третья тренировка

10:00 - квалификация

Воскресенье, 19 ноября

08:00 - Гран-при Лас-Вегаса

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

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