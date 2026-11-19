Гран-при Лас-Вегаса: расписание и результаты

В Неваде пройдет двадцать второй этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2026 году состоится 77-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2026 пройдет с 6–8 марта (Гран-при Австралии в Мельбурне) по 4–6 декабря (Гран-при Абу-Даби на трассе Яс-Марина). Команды традиционно борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Макларен (всего 9 побед), а действующим чемпионом мира - Ландо Норрис (1 титул).

Трасса и статистика

Гонка на этом треке пройдет в четвертый раз в истории. Победителем первого Гран-при стал Макс Ферстаппен. Ранее в 1981 и 1982 годах в календаре Формулы 1 был Гран-при Сизарс-пэласа, который также проходил в Лас-Вегасе. Но та трасса имела другую конфигурацию.

Заезд должен был состояться и в 1983 году, но организаторы и Ф1 не смогли договориться об условиях его проведения. В итоге гонка выпала из календаря, куда не возвращалась до 2023 года.

За гонку пилоты пройдут дистанцию в 50 кругов (305 800 м). Длина одного круга составляет 6 201 м.

Расписание и результаты заездов Гран-при Лас-Вегаса-2026

Пятница, 20 ноября

02:30 Первая практика

06:00 Вторая практика

Суббота, 21 ноября

02:30 Третья практика

06:00 Квалификация

Воскресенье, 22 ноября

06:00 Гран-при Лас-Вегаса

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