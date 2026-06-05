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Автоспорт

Формула-1 продлила контракт на 10 лет с одним из этапов в США

Гран‑при останется в календаре как минимум до 2037 года.
Сегодня, 10:51       Автор: Валентина Чорноштан
Гран-при Лас-Вегас / Getty Images
Гран-при Лас-Вегас / Getty Images

Этап в Лас-Вегасе официально продлён до 2037 года, сообщает  пресс-служба Формулы-1. 

Добавим, что Гран-при в столице казино США не имел отдельного промоутера, из-за этого организацией этапа занимается сам чемпионат.

Отмечается, что CEO Формулы-1 Стефано Доменикали сообщил, что гонка в Лас-Вегасе рассматривается как долгосрочный проект, который является частью стратегии развития серии на американском рынке.

Напомним, что в сезоне-2026 Гран-при запланирован на 20–22 ноября.

К слову, Антонелли поделился своими дальнейшими планами на сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Лас-Вегаса

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