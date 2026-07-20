Умер легендарный английский футболист и тренер Кевин Киган

Двукратный обладатель Золотого мяча ушел из жизни в возрасте 75 лет.

Умер бывший капитан и главный тренер сборной Англии Кевин Киган.

В январе этого года семья легендарного англичанина сообщила, что ему диагностировали рак четвертой стадии, а в понедельник, 20 июля, стало известно о его смерти в возрасте 75 лет.

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"С глубокой скорбью сообщаем о смерти Кевина Кигана в возрасте 75 лет. Бывший игрок и тренер сборной Англии боролся с раком, и в последние минуты жизни его окружали жена и дочери. Кевин был любимым мужем, отцом и дедушкой. Семья благодарит невероятную медицинскую команду Кевина за всю их поддержку. Это чрезвычайно трудное время, поэтому они просят о спокойствии и уважении к их частной жизни", - приводит Sky Sports заявление семьи Кигана.

За свою карьеру футболиста Киган играл за Сканторп, Ливерпуль, Гамбург, Саутгемптон, Ньюкасл и Блэктаун Сити. Всего на его счету 599 матчей, в которых он отличился 232 голами и 126 результативными передачами.

Во времена выступлений за немецкий клуб он дважды становился обладателем Золотого мяча в 1978 и 1979 годах.

Источник: Getty Images

Нападающий трижды становился чемпионом Англии, выигрывал чемпионат Германии, а также Кубок и два Суперкубка Англии, Кубок европейских чемпионов и дважды Кубок УЕФА.

После завершения игровой карьеры Киган перешел к тренерской деятельности и дважды возглавлял Ньюкасл, а также Фулхэм и Манчестер Сити.

В составе сборной Англии Киган провел 63 матча и забил 21 гол, а в 1999-2000 годах работал с национальной командой в качестве главного тренера.

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