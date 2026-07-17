Ливерпуль продлил контракт с ключевым полузащитником
Основной полузащитник Ливерпуля Доминик Собослаи подписал новый контракт с клубом.
О продлении соглашения с 25-летним футболистом сообщает официальный сайт мерсисайдцев.
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"Красные" указали, что венгерский хавбек заключил новый долгосрочный контракт с клубом, не уточняя деталей сделки. Тем не менее, по информации СМИ, обновленный договор игрока будет рассчитан до июня 2031 года.
Dominik Szoboszlai has signed a new long-term contract with Liverpool FC 🙌— Liverpool FC (@LFC) July 17, 2026
В минувшем сезоне Собослаи провел в составе Ливерпуля во всех турнирах 53 матча, записав на свой счет 13 голов и 12 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль закрыл трансфер испанского вингера.
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