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Футбол

Ливерпуль продлил контракт с ключевым полузащитником

Доминик Собослаи подписал новый долгосрочный договор с мерсисайдцами.
Сегодня, 17:59       Автор: Игорь Мищук
Доминик Собослаи / Getty Images
Доминик Собослаи / Getty Images

Основной полузащитник Ливерпуля Доминик Собослаи подписал новый контракт с клубом.

О продлении соглашения с 25-летним футболистом сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

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"Красные" указали, что венгерский хавбек заключил новый долгосрочный контракт с клубом, не уточняя деталей сделки. Тем не менее, по информации СМИ, обновленный договор игрока будет рассчитан до июня 2031 года.

В минувшем сезоне Собослаи провел в составе Ливерпуля во всех турнирах 53 матча, записав на свой счет 13 голов и 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль закрыл трансфер испанского вингера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Доминик Собослаи

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