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Футбол

Ливерпуль закрыл трансфер испанского вингера

Виктор Муньос продолжит карьеру в составе мерсисайдцев.
Сегодня, 08:59       Автор: Игорь Мищук
Виктор Муньос / liverpoolfc.com
Виктор Муньос / liverpoolfc.com

Ливерпуль объявил о подписании вингера Осасуны Виктора Муньоса.

Перед переходом в английский клуб 22-летний футболист успешно прошел медицинское обследование на базе сборной Испании в Теннесси, где команда готовится к матчам ЧМ-2026.

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Как сообщает официальный сайт мерсисайдцев, испанский вингер подписал долгосрочный контракт. Детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, договор рассчитан до лета 2032 года.

Ливерпуль ранее активировал сумму отступных в контракте футболиста, которая составляла 40 миллионов евро. При этом половину средств получит Осасуна, а 20 миллионов евро достанется мадридскому Реалу, воспитанником которого является игрок.

В этом сезоне Муньос провел за Осасуну 36 матчей во всех турнирах, отличившись семью голами и пятью результативными передачами.

Ранее Реал объявил о подписании защитника Ливерпуля.

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