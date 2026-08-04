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Футбол

Прошлогодний новичок Сити может покинуть клуб

Тиджани Рейндерс может оказаться в Ноттингеме.
Сегодня, 19:25       Автор: Андрей Безуглый
Тиджани Рейндерс / Getty Images
Тиджани Рейндерс / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Тиджани Рейндерс может покинуть клуб, пишет Daily Mail.

Напомним, что прошлым летом нидерландец был куплен за 55 млн евро, однако не сумел оправдать ожидания.

Ради игровой практики хавбек хочет покинуть команду, да и клуб не намерен его удерживать.

В начале лета им интересовался Атлетико, но не сумел договориться с Сити о цене. Сейчас же игрок интересен Ноттингему.

Сам Рейндерс готов перейти к "лесникам", где должен будет играть ключевую роль в команде Оливера Гласнера.

Ранее также сообщалось, что Арсенал готов выложить солидную сумму.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тиджани Рейндерс

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