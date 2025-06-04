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Футбол

Манчестер Сити договорился о переходе лидера Милана

"Горожане" усилят среднюю линию команды.
Сегодня, 12:17       Автор: Антон Федорцив
Тиджани Рейндерс / Getty Images
Тиджани Рейндерс / Getty Images

Полузащитник Тиджани Рейндерс покинет итальянский Милан. Английский Манчестер Сити согласовал покупку нидерландца, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Клубы достигли устного соглашения о трансфере. Рейндерс обойдется "горожанам" ориентировочно в 70 млн евро. Условия личного контракта с Манчестер Сити хавбек согласовал ранее.

В сезоне 2024/25 Рейндерс провел 54 поединка во всех турнирах (15 голов, 5 ассистов). Два года назад "россонери" отдали за него 20,5 млн нидерландскому АЗ Алкмаар.

Кстати, накануне ветеран Лука Модрич решил присоединиться к Милану свободным агентом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Манчестер Сити Тиджани Рейндерс

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