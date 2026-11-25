Во вторник, 24 ноября, были сыграны матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Мадридский Реал в своем домашнем поединке с ПСВ в волевом стиле разбил соперника, одержав разгромную победу со счетом 5:1.

"Сливочные" проиграли первый тайм, при этом уйдя на перерыв без единого удара в створ ворот соперника. ПСВ же своей возможностью воспользовался и повел в матче благодаря пенальти, который реализовал Иван Перишич.

Тем не менее во второй половине встречи Реал полностью доминировал и уверенно перевернул ход противостояния в свою пользу. Уже на 50-й минуте после изящной скидки пятой отличился Федерико Вальверде, сравняв счет. Спустя десять минут Джуд Беллингем вывел мадридцев вперед, подхватив мяч перед штрафной и эффектным ударом слета отправив его в сетку. А вскоре Килиан Мбаппе увеличил разрыв в счете, оставшись без опеки в центре штрафной.

Под конец матча Реал добил соперника, отправив в ворота ПСВ еще два мяча. На 84-й минуте до разгромно результат своим дублем довел Мбаппе, обыграв один в один голкипера, а спустя три минуты точку в поединке поставил Винисиус Жуниор, реализовав свой выход после заброса из глубины.

Реал выиграл все свои пять матчей и на данный момент с 15 очками возглавляет общую турнирную таблицу Лиги чемпионов. ПСВ с четырьмя баллами расположился на 28-й позиции.

Статистика матча Реал - ПСВ пятого тура Лиги чемпионов

Реал - ПСВ 5:1

Голы: Вальверде, 50, Беллингем, 60, Мбаппе, 64, 84, Винисиус, 87 - Перишич, 32 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 4.79 - 1.68

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 24 - 10

Удары в створ: 9 - 1

Угловые: 4 - 1

Фолы: 6 - 11

Реал: Куртуа - Вальверде, Милитао (Гюйсен, 46), Рюдигер (Конате, 46), Кукурелья - Силва, Чуамени (Беллингем, 46), Гюллер (Камавинга, 70) - Диоманде (Диас, 80), Мбаппе, Винисиус.

ПСВ: Коварж - Дест, Гертрейда, Обиспо, Костич (Гасеровски, 70) - Ваннер (Фернандес, 70), Сано (Фламинго, 78) - Перишич (Байрактаревич, 46), Мейнанс, ван Боммель (Сантуш, 83) - Тил.

Предупреждения: Чуамени, Рюдигер, Камавинга - Костич.

Источник: Getty Images

Манчестер Сити на своем поле дважды уступал по ходу противостояния с Наполи, однако в итоге сумел отыграться, завершив поединок результативной ничьей 2:2.

Первый тайм соперники провели в равной борьбе, так и не сумев отличиться и уйдя на перерыв при нулевой ничьей. А уже в начале второй половины поединка гостям удалось открыть счет усилиями Расмуса Хойлунда, который в борьбе с защитниками отправил мяч в правый нижний угол. Выровнять положение хозяева поля смогли на 67-й минуте, когда Аюб Буадди после прострела в касание результативно пробил из центра штрафной.

Наполи достаточно быстро снова вышел вперед благодаря голу Ноа Ланга, успешно пробившего слета на дальней после подачи от Леонардо Спинаццолы с правого края штрафной. Все же под конец встречи Манчестер Сити от поражения спас Райан Шерки, вбежав справа в штрафную соперника и поразив низом дальний угол.

Набрав десять очков, Манчестер Сити идет на шестом месте в турнирной таблице Лиги чемпионов. Наполи с четырьмя пунктами занимает 27-ю строчку.

Статистика матча Манчестер Сити - Наполи пятого тура Лиги чемпионов

Манчестер Сити - Наполи 2:2

Голы: Буадди, 67, Шерки, 86 - Хойлунд, 55, Ланг, 76

Ожидаемые голы (xG): 1.41 - 0.61

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 18 - 9

Удары в створ: 7 - 3

Угловые: 9 - 3

Фолы: 9 - 9

Манчестер Сити: Доннарумма - Нунес, Геи, Гвардиол, О'Райли - Андерсон, Буадди - Аллан (Доку, 55), Фернандес (Ндиайе, 63), Шерки - Холанд.

Наполи: Милинкович-Савич - Беукема, Ррахмани, Оливера - Политано, Гилмор, Де Брюйне (Ангисса, 75), Мактоминей, Спинаццола - Ланг - Хойлунд (Джоване, 75).

Предупреждение: Геи.

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