Бельгийский голкипер Тибо Куртуа подписал новый контракт с мадридским Реалом.

О продлении сотрудничества с 34-летним игроком сообщает официальный сайт "сливочных".

Читай также: Реал продлил контракт с турецким талантом

Обновленный договор основного вратаря мадридцев будет рассчитан до 30 июня 2028 года.

✍️🤍🧤 @ThibautCourtois https://t.co/xCAuM2VLys — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 20, 2026

Напомним, что Куртуа выступает за Реал с 2018 года, когда перешел в мадридский клуб из Челси за 35 миллионов евро. За это время бельгиец провел в составе "сливочных" 348 матчей, в которых пропустил 341 гол, а в 133 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Вместе с Реалом Куртуа трижды становился чемпионом, завоевал Кубок и два Суперкубка Испании, а также выиграл две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, Клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок.

Ранее сообщалось, что Реал вернет из Италии своего воспитанника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!