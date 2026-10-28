Реал официально извинился за высказывания Мбаппе о меме с Мао Цзэдуном

Реал опубликовал заявление, в котором извинился перед китайским народом за высказывания своего нападающего Килиана Мбаппе о Мао Цзэдуне.

Ранее французский форвард рассказал, что ему нравятся мемы, где его изображают в образе диктатора, а особенно, где он представлен как Мао Цзэдун, что вызвало острую критику в Китае. Три компании прекратили с сотрудничество с футболистом, а китайское государственное радио и телевидение приостановило трансляции испанской Ла Лиги.

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"ФК Реал Мадрид приносит свои извинения китайскому народу за любой дискомфорт, вызванный недавними словами нашего игрока Килиана Мбаппе.

Наш клуб испытывает глубокое уважение к Китаю, его истории, культуре и гражданам, а также к миллионам китайских болельщиков, которые испытывают привязанность и восхищение Реалом.

Клуб присоединяется к публичным извинениям, принесенным Килианом Мбаппе, в которых сам игрок выразил сожаление по поводу своих слов и вновь подтвердил свое уважение к китайскому народу.

Реал Мадрид подтверждает свою приверженность ценностям уважения, сосуществования и взаимопонимания между культурами и выражает стремление в дальнейшем укреплять узы дружбы и симпатии, которые связывают клуб с Китаем и его гражданами", - говорится в заявлении на официальном сайте Реала.

Напомним, ранее Мбаппе также принес официальные извинения Китаю.

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