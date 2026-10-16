Реал потребовал отставки Тебаса

Мадридцы обвинили главу Ла Лиги в предвзятости и потребовали реформировать судейскую систему.

Мадридский Реал потребовал немедленной отставки президента Ла Лиги Хавьера Тебаса после его резких высказываний о методах коммуникации клуба. Функционер сравнил их с приемами пропаганды, которые использовал министр пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс.

В публикации в социальной сети X Тебас заявил, что руководство Реала организовало кампанию против лиги, в которой ведущую роль играет клубный телеканал Real Madrid TV.

"Их сценарий всегда один и тот же: выбирать удобные эпизоды, повторять жалобы, подпитывать подозрения и указывать на врагов", — написал глава Ла Лиги.

По его словам, такая стратегия напоминает механизмы пропаганды Геббельса, основанные на систематическом повторении одних и тех же тезисов, создании образа врага и подчинении фактов определенному нарративу.

Реал назвал высказывания функционера абсолютно неприемлемыми и крайне серьезными. Мадридцы также обвинили президента Ла Лиги в недостатке нейтралитета, уважения и беспристрастности, несовместимом с занимаемыми им должностями.

В итоге Реал потребовал, чтобы Тебас немедленно покинул пост президента Ла Лиги, а также должность вице-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

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