Мадридский Реал продолжит сотрудничество с вингером сборной Марокко Браимом Диасом.

О подписании нового контракта с 27-летним футболистом сообщает официальный сайт "сливочных".

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Обновленный договор игрока с мадридским клубом будет действовать до 30 июня 2031 года. Предыдущее соглашение с футболистом истекало в конце этого сезона.

✍️🤍⚽ @Brahim https://t.co/5zqglzU8T0 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 27, 2026

Напомним, что Диас перешел в Реал в январе 2019 года из Манчестер Сити за 17 миллионов евро. Затем с 2020 по 2023 год вингер провел три сезона в аренде в Милане, после чего вернулся в мадридский клуб.

Всего в составе Реала Диас сыграл 173 матча, отличившись 22 голами и 34 ассистами. Вместе с командой игрок дважды становился чемпионом, завоевал Суперкубок Испании, а также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В текущем сезоне на счету Диаса четыре результативные передачи в десяти матчах за "сливочных".

Напомним, ранее Реал также продлил контракт с основным голкипером Тибо Куртуа.

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