Пэрис Фьюри, жена бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, опровергла информацию, что ее мужу ранее диагностировали шизофрению.

Боксер и его супруга ранее в одном из эпизодов документального фильма для Netflix рассказали, что вскоре после победы над Владимиром Кличко в 2015 году ему якобы поставили такой диагноз.

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Тем не менее Пэрис Фьюри решила объяснить их заявления, отметив, что у Тайсона наблюдались некоторые симптомы, свойственные этому заболеванию, однако никакого официального диагноза шизофрении у ее мужа нет.

"Я хочу уточнить свои слова из оригинальной версии документального фильма о Тайсоне Фьюри. Я вспомнила разговор, который произошел много лет назад, когда мы обсуждали состояние Тайсона, и использовала слово "шизофреник". Хотя у Тайсона действительно были некоторые симптомы, связанные с шизофренией, у него нет этого заболевания и ему никогда не ставили такого диагноза.

Психическое здоровье - сложная тема, и не всегда легко подобрать правильные слова, особенно когда ты переживаешь это вместе с любимым человеком. Я очень горжусь Тайсоном за то, что он так откровенно рассказал о себе в этом документальном фильме, и хочу поблагодарить за всю поддержку, которую получила наша семья", - приводит слова Пэрис Mirror.

После полученной новой информации от семьи Фьюри платформа Netflix также подтвердила, что в последний момент внесла изменения в документальный фильм, официальная премьера которого состоится 27 ноября.

Напомним, что свой ближайший бой Фьюри проведет 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс против Энтони Джошуа.

Ранее Фьюри назвал условия для реванша с Джошуа и третьего боя с Александром Усиком.

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