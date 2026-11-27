Судаков разозлил болельщиков Бенфики своим поведением после провального матча
Полузащитник Бенфики Георгий Судаков оказался в центре скандала после гостевого матча пятого тура общего этапа Лиги Европы с Викторией Пльзень, в котором лиссабонцы потерпели разгромное поражение со счетом 0:4.
24-летний украинец в этом поединке вышел на замену сразу после перерыва, а после финального свистка решил обменяться футболками с игроком чешской команды Денисом Вишински и при этом искренне улыбался.
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Неуместная радость украинского хавбека на фоне провального матча вызвала возмущение и гнев у болельщиков Бенфики, которые начали требовать убрать его из клуба.
OLHEM PARA A MERDA DO SUDAKOV SEGUNDOS DEPOIS DO APITO FINAL APÓS UMA DAS DERROTAS MAIS HUMILHANTES DOS ÚLTIMOS TEMPOS NA EUROPA ELE TEM O 10 NAS COSTAS TIREM A MERDA DESTE JOGADOR DO MEU CLUBE PF https://t.co/P9fPyXAd6v— Júlia Pinheiro (@nseinsoueu) November 26, 2026
O sorriso de Sudakov após a derrota contra o Plzen. Somos um circo ? https://t.co/EydPY0G2OU— 𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱 🇵🇹🇨🇭 (@lampiaoswiss) November 26, 2026
Из-за реакции фанатов Судакову пришлось опубликовать у себя в Instagram обращение, в котором он извинился за свои чрезмерные эмоции.
"Прошу прощения у всех болельщиков, которых задела моя улыбка во время обмена футболками с соперником после матча. Моя необдуманная реакция никак не была связана с результатом, но я понимаю, что, даже не имея такого намерения, допустил недопустимую ошибку. Я очень уважаю Бенфику и сегодня чувствую то же самое, что и все болельщики клуба", - написал Судаков.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги Европы.
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