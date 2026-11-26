Борнмут стал лишь третьим клубом в истории, выигравшим пять стартовых матчей.

Борнмут стал владельцем уникального достижения.

Команда Марко Розе стала первым английским клубом, который выиграл пять стартовых матчей в любом еврокубке.

Напомним, что в этом сезоне "вишни" впервые в своей истории играют на европейской арене. Благодаря результатам прошлого сезона команда попала в Лигу Европы.

Там Борнмут одержал пять побед в пяти стартовых матчах. Команда стартовала с победы над Спартой, затем обыграла Милан, Штурм Грац и Сосьедад. А накануне Борнмут оформил волевую победу над Сельтой.

Ни одному английскому клубу ранее пока не удавалось выиграть свои стартовые пять матчей в еврокубках. Также Борнмут стал лишь третьей командой в Европе, которой это удалось, после Нюрнберга и Арарата.

Ранее также сообщалось, что Славия оформил антирекорд Лиги чемпионов.

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