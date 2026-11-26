Кайрат добился первой в своей истории победы в еврокубках.

Накануне казахстанский клуб сумел вырвать три очка у Мьелльбю благодаря голу Еркина Топалова.

Эта победа стала первой в истории для Кайрата в еврокубках.

В прошлом сезоне казахстанцы выступали в Лиге чемпионов, где проиграли семь матчей и раз сыграли вничью.

А также в 2021 году Кайрат выступал в Лиге конференций, которую завершил с четырьмя поражениями и двумя ничьими.

Ранее также сообщалось, что Славия оформил антирекорд Лиги чемпионов.

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